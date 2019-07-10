С. Уильямс — о виннерах с приёма мужской подачи: такое бывает раз в жизни

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала успешную игру на приёме мужской подачи в матче второго круга Уимблдона в миксте. Серена в паре с британцем Энди Марреем обыграла американку Ракель Атаво и француза Фабриса Мартена со счётом 7:5, 6:3. Американке удалось несколько раз послать мяч навылет с приёма подачи Фабриса.

«Не ожидайте, что я сделаю это вновь. Я уверена, что такое бывает раз в жизни. Я ещё никогда в жизни так не принимала мяч», — передаёт слова Уильямс корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

В третьем круге Маррей и Уильямс сыграют с лидерами посева бразильцем Бруно Суаресом и американкой Николь Меликар.

В полуфинале Уимблдона в одиночном разряде Серена встретится с чешкой Барборой Стрыцовой.