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Джокович вышел в полуфинал Уимблдона, отдав Гоффену всего шесть геймов

Джокович вышел в полуфинал Уимблдона, отдав Гоффену всего шесть геймов
Теннис / Уимблдон 2019 0

Первая ракетка планеты серб Новак Джокович стал первым полуфиналистом Уимблдона. В четвертьфинальном поединке он без особых проблем обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена, посеянного на турнире под 21-м номером, со счётом 6:4, 6:0, 6:2.

Продолжительность поединка составила 1 час 59 минут. Джокович 3 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Гоффена 4 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

За выход финал сербский теннисист поспорит с победителем поединка Гидо Пелья (Аргентина, 26) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 23).

Новак Джокович является действующим чемпионом Уимблдона. В финале прошлогоднего розыгрыша теннисист из Сербии обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).

10 июля 2019 года, среда. 15:00 МСК
Уимблдон (м). 1/4 финала
Матч окончен
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
3 : 0
Давид Гоффен
23
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
1 2 3 4 5
               
6 6 6    
4 0 2    
               
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