Джокович вышел в полуфинал Уимблдона, отдав Гоффену всего шесть геймов

Первая ракетка планеты серб Новак Джокович стал первым полуфиналистом Уимблдона. В четвертьфинальном поединке он без особых проблем обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена, посеянного на турнире под 21-м номером, со счётом 6:4, 6:0, 6:2.



Продолжительность поединка составила 1 час 59 минут. Джокович 3 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Гоффена 4 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.



За выход финал сербский теннисист поспорит с победителем поединка Гидо Пелья (Аргентина, 26) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 23).



Новак Джокович является действующим чемпионом Уимблдона. В финале прошлогоднего розыгрыша теннисист из Сербии обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).