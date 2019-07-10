Джокович сыграет с обидчиком Хачанова в полуфинале Уимблдона

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут, посеянный на Уимблдоне под 23-м номером, в четвертьфинальном поединке обыграл 26-ю ракетку турнира Гидо Пелью из Аргентины со счётом 7:5, 6:4, 3:6, 6:3.



Продолжительность матча составила 3 часа 9 минут. Баутиста-Агут 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 16. На счету аргентинского теннисиста 14 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 13.



Соперником испанца в матче за выход в финал станет первая ракетка мира серб Новак Джокович, обыгравший бельгийца Давида Гоффена (21) со счётом 6:4, 6:0, 6:2. Напомним, в третьем круге Баутиста-Агут выбил из соревнований россиянина Карена Хачанова – 6:3, 7:6 (7:3), 6:1.



Новак Джокович является действующим чемпионом Уимблдона. В финале прошлогоднего розыгрыша теннисист из Сербии обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).