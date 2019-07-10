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Джокович сыграет с обидчиком Хачанова в полуфинале Уимблдона

Джокович сыграет с обидчиком Хачанова в полуфинале Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут, посеянный на Уимблдоне под 23-м номером, в четвертьфинальном поединке обыграл 26-ю ракетку турнира Гидо Пелью из Аргентины со счётом 7:5, 6:4, 3:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 3 часа 9 минут. Баутиста-Агут 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 16. На счету аргентинского теннисиста 14 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 13.

Соперником испанца в матче за выход в финал станет первая ракетка мира серб Новак Джокович, обыгравший бельгийца Давида Гоффена (21) со счётом 6:4, 6:0, 6:2. Напомним, в третьем круге Баутиста-Агут выбил из соревнований россиянина Карена Хачанова – 6:3, 7:6 (7:3), 6:1.

Новак Джокович является действующим чемпионом Уимблдона. В финале прошлогоднего розыгрыша теннисист из Сербии обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).

10 июля 2019 года, среда. 15:00 МСК
Уимблдон (м). 1/4 финала
Матч окончен
Гидо Пелья
26
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
1 : 3
Роберто Баутиста-Агут
22
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
1 2 3 4 5
               
5 4 6 3  
7 6 3 6  
               
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