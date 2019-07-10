16-летняя россиянка Полина Кудерметова вышла в 1/4 финала юниорского Уимблдона

Россиянка Полина Кудерметова пробилась в четвертьфинал юниорского Уимблдона. В 1/8 финала её соперницей была китаянка Цинвэнь Чжэн, посеянная на турнире под третьим номером. 16-летняя россиянка одержала уверенную победу со счётом 6:2, 6:1.
Продолжительность поединка составила 57 минут. Кудерметова создала 8 брейк-пойнтов, из которых ей удалось реализовать 4. У её соперницы было 3 возможности реализовать брейк-пойнт, однако ни одна из них не оказалась успешной.
В четвертьфинале россиянка сыграет с Дарьей Снигур с Украины, одолевшей американку Робин Монтгомери со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 6:2.
Полина Кудерметова является сестрой 59-й ракетки мира Вероники Кудерметовой, не сумевшей выйти в третий круг Уимблдона, уступив датчанке Каролине Возняцки — 6:7 (5:7), 3:6.
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