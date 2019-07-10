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Энди Маррей и Серена Уильямс уступили в третьем круге Уимблдона в миксте

Энди Маррей и Серена Уильямс уступили в третьем круге Уимблдона в миксте
Теннис / Уимблдон 2019 0

Экс первые ракетки планеты в одиночном разряде – американка Серена Уильямс и британец Энди Маррей – завершили выступления на Уимблдоне в соревнованиях смешанных дуэтов. В поединке за выход в четвертьфинал они уступили посеянной под первым номером паре Николь Меликар (США)/Бруно Суарес (Бразилия) со счётом 3:6, 6:4, 2:6.

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Уильямс и Маррей 3 раза подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 2 брейк-пойнта из 4. На счету их соперников 4 эйса, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале Меликар и Суарес сыграют с дуэтом Матве Мидделкоп (Нидерланды)/Ян Чжаосюань (Китай), одолевшим новозеландца Маркуса Даниэла и американку Дженнифер Брэйди – 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.

10 июля 2019 года, среда. 16:40 МСК
Уимблдон — микст. 3-й круг
Матч окончен
Николь Меликар
США
Николь Меликар
Бруно Суарес
Бразилия
Бруно Суарес
Н. Меликар Б. Суарес
2 : 1
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
Э. Маррей С. Уильямс
1 2 3
           
6 4 6
3 6 2
           
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