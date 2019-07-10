Энди Маррей и Серена Уильямс уступили в третьем круге Уимблдона в миксте

Экс первые ракетки планеты в одиночном разряде – американка Серена Уильямс и британец Энди Маррей – завершили выступления на Уимблдоне в соревнованиях смешанных дуэтов. В поединке за выход в четвертьфинал они уступили посеянной под первым номером паре Николь Меликар (США)/Бруно Суарес (Бразилия) со счётом 3:6, 6:4, 2:6.



Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Уильямс и Маррей 3 раза подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 2 брейк-пойнта из 4. На счету их соперников 4 эйса, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.



В четвертьфинале Меликар и Суарес сыграют с дуэтом Матве Мидделкоп (Нидерланды)/Ян Чжаосюань (Китай), одолевшим новозеландца Маркуса Даниэла и американку Дженнифер Брэйди – 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.