Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Гоффен: я показал свой лучший теннис, но против Джоковича этого недостаточно

Гоффен: я показал свой лучший теннис, но против Джоковича этого недостаточно
Теннис / Уимблдон 2019 0

Бельгийский теннисист Давид Гоффен, посеянный на Уимблдоне под 21-м номером прокомментировал своё поражение в четвертьфинальном матче с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

«Разочарован, что проиграл сегодня, но в конце эмоции были положительными. Я очень рад тому уровню, который демонстрирую на протяжении всего травяного сезона. Я снова показываю свой лучший теннис.

Но даже играть хорошо оказалось недостаточно, потому что Новак продолжает пробивать глубоко, близко к линии, влево, вправо, исполнять невероятные бэкхенды по линии. Он был повсюду. Тяжело, когда Джокович так играет. Новак – первый номер в мире, поэтому играть с ним очень сложно», — передаёт слова Гоффена корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент