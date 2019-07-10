Гоффен: я показал свой лучший теннис, но против Джоковича этого недостаточно
Бельгийский теннисист Давид Гоффен, посеянный на Уимблдоне под 21-м номером прокомментировал своё поражение в четвертьфинальном матче с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
«Разочарован, что проиграл сегодня, но в конце эмоции были положительными. Я очень рад тому уровню, который демонстрирую на протяжении всего травяного сезона. Я снова показываю свой лучший теннис.
Но даже играть хорошо оказалось недостаточно, потому что Новак продолжает пробивать глубоко, близко к линии, влево, вправо, исполнять невероятные бэкхенды по линии. Он был повсюду. Тяжело, когда Джокович так играет. Новак – первый номер в мире, поэтому играть с ним очень сложно», — передаёт слова Гоффена корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
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