Федерер одолел Нисикори и вышел в полуфинал Уимблдона

Третья ракетка планеты швейцарец Роджер Федерер, посеянный на Уимблдоне под вторым номером, сумел пробиться в полуфинал турнира, обыграв в напряжённом четвертьфинальном поединке японца Кея Нисикори (8) со счётом 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.



Продолжительность матча составила 2 часа 39 минут. Федерер 12 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету японского теннисиста 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.



В полуфинальном поединке соперником Федерера станет победитель матча между второй ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем, и американцем Сэмом Куэрри.



Действующим чемпионом Уимблдона является серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона — 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).