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Федерер одолел Нисикори и вышел в полуфинал Уимблдона

Федерер одолел Нисикори и вышел в полуфинал Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Третья ракетка планеты швейцарец Роджер Федерер, посеянный на Уимблдоне под вторым номером, сумел пробиться в полуфинал турнира, обыграв в напряжённом четвертьфинальном поединке японца Кея Нисикори (8) со счётом 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 39 минут. Федерер 12 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету японского теннисиста 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

В полуфинальном поединке соперником Федерера станет победитель матча между второй ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем, и американцем Сэмом Куэрри.

Действующим чемпионом Уимблдона является серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона — 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).

10 июля 2019 года, среда. 17:40 МСК
Уимблдон (м). 1/4 финала
Матч окончен
Кей Нисикори
7
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
1 : 3
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
1 2 3 4 5
               
6 1 4 4  
4 6 6 6  
               
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