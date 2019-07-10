Федерер одержал 100-ю победу на Уимблдоне в карьере

Победа над восьмым сеяным Уимблдона, японцем Кей Нисикори, со счётом 4:6, 6:1, 6:4, 6:4 стала для третьей ракетки мира швейцарца Роджера Федерера 100-й на травяном турнире «Большого шлема» в карьере.



Он стал первым игроком в истории тенниса, кому удалось выиграть 100 поединков на одном отдельно взятом турнире «Большого шлема». Второе место занимает американец Джимми Коннорс, одержавший 98 побед на Открытом чемпионате США. Тройку замыкает всё тот же Федерер, выигравший 97 матчей на Australian Open.



Из действующих теннисистов ближе всего к швейцарцу располагается Рафаэль Надаль. Испанец 93 раза побеждал в матчах Открытого чемпионата Франции. Именно с ним может встретиться Федерер в полуфинале Уимблдона, если Надаль одолеет американца Сэма Куэрри.