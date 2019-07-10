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Надаль сыграет с Федерером в полуфинале Уимблдона

Надаль сыграет с Федерером в полуфинале Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, посеянный на Уимблдоне под третьим номером, в четвертьфинальном поединке переиграл американского теннисиста Сэма Куэрри со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. Надаль 10 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16. На счету представителя США 22 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

За выход в финал турнира Надаль поспорит со вторым сеяным соревнований, швейцарцем Роджером Федерером, который в своём четвертьфинале одолел японца Кея Нисикори со счётом 4:6, 6:1, 6:4, 6:4, выиграв 100-й матч на Уимблдоне в своей карьере.

Полуфинальный матч между Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем пройдёт в пятницу, 12 июля. Начало поединка — в 13:00 мск.

10 июля 2019 года, среда. 18:50 МСК
Уимблдон (м). 1/4 финала
Матч окончен
Сэм Куэрри
65
США
Сэм Куэрри
С. Куэрри
0 : 3
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
1 2 3 4 5
               
5 2 2    
7 6 6    
               
Федерер одержал 100-ю победу на Уимблдоне в карьере
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