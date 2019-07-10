Надаль сыграет с Федерером в полуфинале Уимблдона

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, посеянный на Уимблдоне под третьим номером, в четвертьфинальном поединке переиграл американского теннисиста Сэма Куэрри со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. Надаль 10 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16. На счету представителя США 22 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.
За выход в финал турнира Надаль поспорит со вторым сеяным соревнований, швейцарцем Роджером Федерером, который в своём четвертьфинале одолел японца Кея Нисикори со счётом 4:6, 6:1, 6:4, 6:4, выиграв 100-й матч на Уимблдоне в своей карьере.
Полуфинальный матч между Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем пройдёт в пятницу, 12 июля. Начало поединка — в 13:00 мск.
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