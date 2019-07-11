Федерер – журналисту, спросившему о силе Надаля: ты же не первый день работаешь

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер прокомментировал предстоящий полуфинальный матч Уимблдона, в котором он встретится со вторым номером рейтинга ATP Рафаэлем Надалем.



Один из журналистов задал теннисисту из Швейцарии вопрос, какие сильные качества Надаля являются главной проблемой в играх с ним. Федерер посчитал, что нет особого смысла на него отвечать. «Это же не твой первый день на работе. Ты тоже знаешь всё о Рафе, как и я. Не думаю, что мне действительно стоит рассказывать о его сильных и слабых сторонах.



За эти годы Рафа многое улучшил в своей игре на этой поверхности. Он действует совсем не так, как раньше. Давно не играли друг с другом на траве. Он подаёт по-другому. Я помню, как Надаль подавал раньше. Теперь он намного быстрее набирает очки на своей подаче», — передаёт слова Федерера корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

