Волевая победа Федерера, успех Надаля – в видеообзоре 1/4 финала Уимблдона

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, посеянный на Уимблдоне под третьим номером, в четвертьфинальном поединке переиграл американского теннисиста Сэма Куэрри со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут.



За выход в финал турнира Надаль поспорит со вторым сеяным соревнований, швейцарцем Роджером Федерером, который в своём четвертьфинале одолел японца Кея Нисикори со счётом 4:6, 6:1, 6:4, 6:4, выиграв 100-й матч на Уимблдоне в своей карьере.



В другом полуфинале встретятся серб Новак Джокович (1) и испанец Роберто Баутиста-Агут (23). Первый номер мирового рейтинга за два часа уверенно обыграл бельгийца Давида Гоффена (21) со счётом 6:4, 6:0, 6:2. Испанцу для победы над аргентинцем Гидо Пельей (26) понадобилось 3 часа 9 минут. Баутиста-Агут выиграл со счётом 7:5, 6:4, 3:6, 6:3.

Видеообзор четвертьфинальных матчей Уимблдона можно посмотреть на «Чемпионате».