Джокович прокомментировал выход в полуфинал Уимблдона

Серб Новак Джокович поделился впечатлениями от выхода в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинальном поединке он обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 6:4, 6:0, 6:2.

«В последних двух матчах я демонстрировал свой лучший теннис на этом турнире. Особенно выделю второй и третий сеты игры с Гоффеном, который находится в отличной форме. Я сумел разоружить его и всё время выбирал правильные удары. Я очень доволен своей игрой.

Этот матч мог пойти по-другому. Я уступал с брейком. В большей части первого сета он играл лучше, но я сумел изменить ситуацию. Я отлично себя чувствую на корте, я уверен в себе, атакую, выхожу к сетке. В целом я стараюсь играть агрессивно.



Надеюсь, подача также останется стабильной. Мне это нужно. На траве особенно важно зарабатывать лёгкие очки на первых подачах. Это большое преимущество на пути в полуфинал", — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Следующим соперником Джоковича будет испанец Роберто Баутиста-Агут.

«Самое сложное в его игре — стабильность, его способность оставаться в розыгрыше, когда кажется, что он уже отступил. Его удары невероятно стабильны. Он выполняет плоские удары с форхенда и бэкхенда. Его бэкхенд стал лучше. Он посылает мяч глубже. На этом турнире Роберто показывает теннис очень высокого качества. В этом году он дважды меня обыграл. Это придаст ему уверенности перед нашей встречей.



Это полуфинал турнира «Большого шлема». Я постараюсь использовать свой опыт подобных матчей и подготовлюсь в тактическом плане. Надеюсь, я смогу выполнить всё задуманное", — сказал серб.