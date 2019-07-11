С. Уильямс: нам с Марреем было весело вместе. Мы не готовы это прекратить

Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от выступления в дуэте с британцем Энди Марреем на Уимблдоне. В третьем круге они проиграли лидерам посева американке Николь Меликар и бразильцу Бруно Суаресу со счётом 3:6, 6:4, 2:6.
«Нам было очень весело вместе. Мы не готовы это прекратить. Но мы также оба сосредоточены на своём здоровье и в буквальном смысле двигаемся вперёд день за днём, не заглядывая вперёд.
Мы провели хороший турнир. В целом мы играли достаточно неплохо для дебюта. Я уже целую вечность не играла в миксте. Мы радуемся тому факту, что чувствуем себя лучше. И хотим продолжать в том же духе", — передаёт слова Уильямс корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
В полуфинале соревнований в одиночном разряде Серена сыграет с чешкой Барборой Стрыцовой.
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