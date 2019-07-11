Надаль: не думаю, что мы с Федерером с годами прибавляем

Испанец Рафаэль Надаль оценил, как с годами меняется его игра.
«Не думаю, что мы так уж прибавляем с годами. Скорее мы просто добавляем в игру аспекты, которые могут компенсировать то, что мы теряем из-за возраста. И, само собой, мы любим свой спорт, уважаем его — это основная причина, по которой мы по-прежнему находимся на вершине.
Я лучше подаю? Об этом я вам и говорю. Сейчас я не могу бегать столько, сколько бегал раньше, — поэтому мне приходится улучшать подачу. Я многие вещи делаю лучше, чем раньше, но это не значит, что я играю лучше, чем в молодости. Мы с Роджером отлично научились распоряжаться своими активами», — передаёт слова Надаля корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
Завтра, 12 июля, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер встретятся в полуфинальном матче Уимблдона.
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