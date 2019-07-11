Баутиста-Агут: полуфинал? Я должен уже быть на Ибице — у меня мальчишник

Испанец Роберто Баутиста-Агут поделился эмоциями от своего первого в карьере выхода в 1/2 финала турнира «Большого шлема». В четвертьфинальном матче он обыграл аргентинца Гидо Пелью — 7:5, 6:4, 3:6, 6:3.
«Классное чувство, турнир получается просто отличным. И я, и Гидо имели шанс пробиться в дебютный полуфинал на «Шлемах», поэтому игра получилась эмоциональной.
Знаете, я вообще уже должен был быть на Ибице — у меня мальчишник там запланирован. Шестеро моих друзей уже там, всё ещё ждут меня. Думаю, в пятницу они всё-таки прилетят в Лондон. Свадьба? Она не слишком скоро. В ноябре, если всё будет хорошо», — передаёт слова Баутисты-Агута корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
Завтра, 12 июля, он сыграет с Новаком Джоковичем из Сербии. В 2019 году теннисисты встречались дважды, и оба матча завершились победами испанца.
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