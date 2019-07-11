Куэрри: Надалю по силам выиграть Уимблдон
Американский теннисист Сэм Куэрри считает, что вторая ракетка мира Рафаэль Надаль способен выиграть главный травяной турнир сезона. В матче 1/4 финала Куэрри проиграл Надалю со счётом 5:7, 2:6, 2:6.
«Да, Рафе по силам выиграть Уимблдон. Он не участвовал в других травяных соревнованиях, потому что он, вероятно, свеж и чувствует себя хорошо. По сути, он легко прошёл в полуфинал. Впереди матч с Роджером, и это будет настоящим испытанием.
Надаль играл в финале Уимблдона пять раз, и я определённо думаю, что он именно тот парень, который может победить снова», — передаёт слова Куэрри корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
Завтра, 12 июля, Надаль в 40-й раз в карьере сыграет со швейцарцем Роджером Федерером в 1/2 финала Уимблдона.
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40-й матч между Федерером и Надалем одновременно станет их первой встречей на траве после эпического финала Уимблдона в 2008 году.
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