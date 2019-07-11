С. Уильямс: Маррею задают одни и те же вопросы, а я просто сижу и смотрю

Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от совместных пресс-конференций с британцем Энди Марреем. Они выступали на Уимлбдоне в миксте. В третьем круге Серена и Энди проиграли лидерам посева американке Николь Меликар и бразильцу Бруно Суаресу со счётом 3:6, 6:4, 2:6.



«Энди постоянно спрашивают о его теле и о US Open. Буквально каждый вопрос звучит иначе, но смысл один и тот же (улыбается). Это здорово, я могу просто сидеть и смотреть. Мне остаётся лишь концентрироваться и не выглядеть замечтавшейся. Но я рада, что он получает всё внимание. Это хорошо. Это большое облегчение», — передаёт слова Уильямс корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

В полуфинале соревнований в одиночном разряде Серена сыграет с чешкой Барборой Стрыцовой.

С. Уильямс: нам с Марреем было весело вместе. Мы не готовы это прекратить