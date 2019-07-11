Маррей прокомментировал вылет их дуэта с Сереной Уильямс с Уимблдона

Британец Энди Маррей прокомментировал поражение в третьем круге Уимблдона в миксте. Он в дуэте с американкой Сереной Уильямс уступил лидерам посева американке Николь Меликар и бразильцу Бруно Суаресу со счётом 3:6, 6:4, 2:6.

«Очевидно, что наши соперники сыграли отлично. Кажется, они уже какое-то время выступают в паре. Они действовали уверенно. По сравнению с ними мы играли нестабильно, были взлёты и падения. Они же были стабильны. Бруно провёл плохой гейм на подаче при счёте 5:4 во втором сете. Но помимо этого лёгких очков от соперников мы не получали. Нам приходилось работать в каждом гейме. Они заслужили победу.

Думаю, за это время я сумел достичь многого. Я вернулся на корт. Несмотря на нехватку игровой практики, я справился неплохо. Самое позитивное то, что мой организм в порядке. С бедром всё хорошо. Теперь предстоит большая работа над укреплением мышц. Думаю, на следующей неделе пройду тест на физическую готовность. Будет интересно посмотреть, что изменилось за эти недели, когда я играл в теннис и не так много тренировался.

Я буду тренироваться четыре-шесть недель. Затем вновь проверю своё состояние. Надеюсь, я добьюсь прогресса. Но впереди долгий путь», — передаёт слова Маррея корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.