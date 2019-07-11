П. Кудерметова проиграла украинке Снигур в 1/4 финала юниорского Уимблдона
16-летняя россиянка Полина Кудерметова (Q) не смогла пробиться в полуфинал юниорского Уимблдона. В 1/4 финала она проиграла 17-летней представительнице Украины Дарье Снигур со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час.
Кудерметова дважды подала навылет, активно выиграла 13 очков и совершила 36 невынужденных ошибок. На счету её соперницы ни одного эйса, 14 виннеров и 18 неточностей.
В полуфинале украинка сыграет с победительницей поединка Эмма Наварро (США, 1) — Нацуми Кавагути (Япония, 6).
Полина Кудерметова является сестрой 59-й ракетки мира Вероники Кудерметовой, не сумевшей выйти в третий круг Уимблдона. Во втором раунде она уступила датчанке Каролине Возняцки — 6:7 (5:7), 3:6.
11 июля 2019 года, четверг. 13:05 МСК
Уимблдон — девушки. 1/4 финала
Матч окончен
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
0 : 2
Дарья Снигур
Д. Снигур
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16-летняя россиянка Полина Кудерметова вышла в 1/4 финала юниорского Уимблдона
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