Федерер — единственный теннисист в топ-20 высокооплачиваемых звёзд 2018 года
Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал единственным представителем своего вида спорта в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии журнала Forbes.
37-летний спортсмен занял 11-е место с годовым доходом в $ 93,4 млн. В первую десятку попало три футболиста: Лионель Месси (4-е место, $ 127 млн), Криштиану Роналду (6-е место, $ 109 млн) и Неймар (7-е место, $ 105 млн).
Первую строчку рейтинга оставила за собой американская певица Тэйлор Свифт, заработавшая в 2018 году $ 185 млн. Второй стала модель Кайли Дженнер ($ 170 млн), третьим — рэпер Канье Уэст ($ 150 млн).
Напомним, завтра, 12 июля Роджер Федерер сыграет в полуфинале Уимблдона. Его соперником станет вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль.
Федерер признан ESPN лучшим теннисистом года, С. Уильямс — лучшей теннисисткой
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