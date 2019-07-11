Надаль — лучший по реализации челленджей среди полуфиналистов Уимблдона

Испанец Рафаэль Надаль грамотнее всех полуфиналистов Уимблдона реализует видеоповторы в ходе турнира. Из 16 взятых челленджей в 12 случаях испанец переиграл линейных судей (75%).



Второй результат демонстрирует его соотечественник Роберто Баутиста-Агут (6 из 14, или 43,3%), третьим идёт серб Новак Джокович (6 из 16, или 38%).



Хуже всех пользуется системой Hawk-Eye швейцарец Роджер Федерер — он лишь дважды оказался прав, притом что проверял судей целых 15 раз (13%).



Напомним, завтра, 12 июля, состоятся полуфинальные матчи мужской турнирной сетки Уимблдона. Надаль сыграет с Федерером, а Джокович — с Баутиста-Агутом.

Действующим чемпионом старейшего турнира в мире является первая ракетка мира Новак Джокович.