Надаль — лучший по реализации челленджей среди полуфиналистов Уимблдона
Испанец Рафаэль Надаль грамотнее всех полуфиналистов Уимблдона реализует видеоповторы в ходе турнира. Из 16 взятых челленджей в 12 случаях испанец переиграл линейных судей (75%).
Второй результат демонстрирует его соотечественник Роберто Баутиста-Агут (6 из 14, или 43,3%), третьим идёт серб Новак Джокович (6 из 16, или 38%).
Хуже всех пользуется системой Hawk-Eye швейцарец Роджер Федерер — он лишь дважды оказался прав, притом что проверял судей целых 15 раз (13%).
Напомним, завтра, 12 июля, состоятся полуфинальные матчи мужской турнирной сетки Уимблдона. Надаль сыграет с Федерером, а Джокович — с Баутиста-Агутом.
Действующим чемпионом старейшего турнира в мире является первая ракетка мира Новак Джокович.
- 11 июля 2019
-
16:32
-
16:23
-
15:58
-
15:38
-
15:14
-
14:18
-
13:03
-
12:31
-
12:31
-
12:19
-
12:02
-
11:23
-
11:03
-
11:03
-
10:07
-
10:06
-
09:46
-
09:32
-
09:15
-
08:42
-
00:29
-
00:11
- 10 июля 2019
-
23:30
-
22:09
-
21:34
-
21:10
-
20:48
-
20:34
-
19:31
-
18:50
-
18:36
-
18:27
-
17:17
-
16:31
-
15:01
Партнерский контент