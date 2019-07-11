Энди Маррей в третий раз станет отцом

Экс первая ракетка мира из Великобритании Энди Маррей и его жена Ким, вероятно, ждут третьего ребёнка. Об этом свидетельствует физическая форма девушки, которая была замечена на трибунах Уимблдона.
Живот Ким заметно округлился, поэтому стал предметом вполне однозначных догадок болельщиков и прессы. Кроме того, возлюбленная теннисиста была одета в платье из коллекции, предназначающейся для беременных девушек.
Напомним, у 32-летнего Маррея и его жены уже есть две дочери: трёхлетняя София Оливия и годовалая Эдди.
Сам Маррей неудачно выступил на старейшем турнире мира. В парном разряде он уступил во втором раунде, а в смешанном, где его партнёром являлась американка Серена Уильямс, добрался до третьего круга, где, впрочем, также проиграл первым сеяным Бруно Суаресу и Николь Меличар.
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