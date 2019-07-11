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Медведев может дебютировать в топ-10 рейтинга АТР по итогам Уимблдона

Медведев может дебютировать в топ-10 рейтинга АТР по итогам Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Российский теннисист Даниил Медведев уже в ближайший понедельник, 15 июля, может впервые в карьере попасть в десятку лучших теннисистов мира. Это произойдёт, если Роберто Баутиста-Агут не сумеет обыграть Новака Джоковича в полуфинальном матче Уимблдона.

В этом случае Россию в топ-10 рейтинга АТР будут представлять сразу два теннисиста — Карен Хачанов и Даниил Медведеев. Хачанов, в свою очередь, может впервые в карьере взойти на восьмую строчку мировой табели о рангах.

Что касается первой тройки теннисистов в рейтинге, то его лидером однозначно останется Новак Джокович. Роджер Федерер может обойти Рафаэля Надаля и снова стать второй ракеткой мира лишь в случае собственной победы на престижном турнире.

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