Медведев может дебютировать в топ-10 рейтинга АТР по итогам Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев уже в ближайший понедельник, 15 июля, может впервые в карьере попасть в десятку лучших теннисистов мира. Это произойдёт, если Роберто Баутиста-Агут не сумеет обыграть Новака Джоковича в полуфинальном матче Уимблдона.



В этом случае Россию в топ-10 рейтинга АТР будут представлять сразу два теннисиста — Карен Хачанов и Даниил Медведеев. Хачанов, в свою очередь, может впервые в карьере взойти на восьмую строчку мировой табели о рангах.



Что касается первой тройки теннисистов в рейтинге, то его лидером однозначно останется Новак Джокович. Роджер Федерер может обойти Рафаэля Надаля и снова стать второй ракеткой мира лишь в случае собственной победы на престижном турнире.