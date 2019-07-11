Халеп победила Свитолину и впервые вышла в финал Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на Уимблдоне под седьмым номером, вышла в финал, обыграв украинку Элину Свитолину (8) со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Симона 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Элины 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Халеп в полуфинале Уимблдона.



В финале Симона сыграет либо с 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс (11), либо с чешкой Барборой Стрыцовой.



В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

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