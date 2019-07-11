Халеп победила Свитолину и впервые вышла в финал Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на Уимблдоне под седьмым номером, вышла в финал, обыграв украинку Элину Свитолину (8) со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.
Симона 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Элины 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Халеп в полуфинале Уимблдона.
В финале Симона сыграет либо с 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс (11), либо с чешкой Барборой Стрыцовой.
В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
|1
|2
|3
|
|1
|3
|
|6
|6
- 11 июля 2019
-
16:32
-
16:23
-
15:58
-
15:38
-
15:14
-
14:18
-
13:03
-
12:31
-
12:31
-
12:19
-
12:02
-
11:23
-
11:03
-
11:03
-
10:07
-
10:06
-
09:46
-
09:32
-
09:15
-
08:42
-
00:29
-
00:11
- 10 июля 2019
-
23:30
-
22:09
-
21:34
-
21:10
-
20:48
-
20:34
-
19:31
-
18:50
-
18:36
-
18:27
-
17:17
-
16:31
-
15:01