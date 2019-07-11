Крофт: Джокович — это машина. Никогда не видела более сбалансированного игрока

Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне теннисный эксперт Аннабель Крофт высоко оценила уровень игры первой ракетки мира Новака Джоковича.



«Новак Джокович похож на машину, он — один из самых сбалансированных теннисистов, которых я когда-либо наблюдал на корте. Когда он переводит мяч, то кажется, что у него очень и очень много времени на это. Взять хотя бы его подачу — она максимально точна», — цитирует Крофт Tennis World USA.



Напомним, 32-летний Джокович является первой ракеткой мира и действующим чемпионом Уимблдона. На этой неделе он продолжает защиту чемпионского титула в Лондоне. Завтра, 12 июля, он сыграет в полуфинале Уимблдона-2019 с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом.