Лучший игрок сезона в АПЛ посетил матч Свитолиной и Халеп на Уимблдоне

Полуфинальный поединок Уимблдона в женском одиночном разряде, в котором экс первая ракетка мира румынка Симона Халеп (7) обыграла украинку Элину Свитолину (8) со счётом 6:3, 6:3, посетил защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов по футболу Вирджил ван Дейк.



Голландец рассказал, что следит за турниром и посмотрел несколько игр по телевизору. Он также отметил красоту кортов Уимблдона и поделился радостными эмоциями от присутствия на турнире. Защитник надеется хорошо провести время за просмотром теннисных поединков и отдохнуть в Лондоне в футбольное межсезонье.



28-летний ван Дейк был признан лучшим игроком сезона-2018/19 в АПЛ. Голландец стал победителем Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля», обыграв в финальном поединке лондонский «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.