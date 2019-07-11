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Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, где сыграет с Халеп

Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, где сыграет с Халеп
Теннис / Уимблдон 2019 0

Экс первая ракетка мира американка Серена Уильямс, посеянная на Уимблдоне под 11-м номером, в полуфинальном поединке обыграла представительницу Чехии Барбору Стрыцову со счётом 6:1, 6:2.

Продолжительность поединка составила 1 час 1 минуту. Уильямс 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. За счету Стрыцовой 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

Соперницей Серены Уильямс по финальному поединку станет румынка Симона Халеп. Седьмая ракетка соревнований в своём полуфинале обыграла представительницу Украины Элину Свитолину, посеянную под восьмым номером, со счётом 6:1, 6:3. Решающая встреча состоится в субботу, 13 июля. Начало матча – в 16:00.

В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

11 июля 2019 года, четверг. 17:00 МСК
Уимблдон (ж). 1/2 финала
Матч окончен
Серена Уильямс
10
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
2 : 0
Барбора Стрыцова
54
Чехия
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
1 2 3
           
6 6  
1 2  
           
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