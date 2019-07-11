Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, где сыграет с Халеп

Экс первая ракетка мира американка Серена Уильямс, посеянная на Уимблдоне под 11-м номером, в полуфинальном поединке обыграла представительницу Чехии Барбору Стрыцову со счётом 6:1, 6:2.
Продолжительность поединка составила 1 час 1 минуту. Уильямс 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. За счету Стрыцовой 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.
Соперницей Серены Уильямс по финальному поединку станет румынка Симона Халеп. Седьмая ракетка соревнований в своём полуфинале обыграла представительницу Украины Элину Свитолину, посеянную под восьмым номером, со счётом 6:1, 6:3. Решающая встреча состоится в субботу, 13 июля. Начало матча – в 16:00.
В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
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