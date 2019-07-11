Свитолина – о поражении в полуфинале Уимблдона: я разочарована. Не трогайте меня

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на Уимблдоне под восьмым номером, прокомментировала своё поражение в полуфинальном матче с экс первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп со счётом 1:6, 3:6.



«Я нервничала, но думаю, что чувствовала себя так же, как и в других важных встречах. Я играла не так много на таком уровне, как Симона. Она выигрывала турнир «Большого шлема» и знает, каково это. Халеп сыграла невероятно. Она очень хорошо двигалась, отлично била по мячу, а ещё я принимала плохие решения в некоторые важные моменты», — передаёт слова Свитолиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.



Украинская теннисистка удивила журналистов тем, что пришла на пресс-конференцию всего через 20 минут после поражения. «Обычно я пытаюсь сделать всё быстро, когда проигрываю. Стараюсь ни с кем не разговаривать и провожу большую часть времени в одиночестве. Я очень разочарована. Не трогайте меня», — улыбаясь, сказала Свитолина.