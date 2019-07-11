Халеп: я способна обыграть Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на Уимблдоне под седьмым номером, поделилась мыслями о своей готовности к предстоящему финалу травяного турнира «Большого шлема», в котором она встретится с американкой Сереной Уильямс (11).
«Я провела большое количество матчей с Сереной. Многие из них были очень равными. Уже давно я поняла, что у меня всегда есть шанс. Теперь, встречаясь с ней, я знаю, что способна обыграть её. Чувствую, что лучше готова к поединку с ней в ментальном плане, чем это было раньше. Посмотрим, что будет. Это большой вызов для меня.
Финал Уимблдона — особый момент. Я буду наслаждаться им. Честно говоря, я нахожусь в хорошем положении. На меня не оказывается давление, испытываю только положительные эмоции. Я рассчитываю, что смогу отлично отыграть в субботу», — приводит слова Халеп корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
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