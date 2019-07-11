Медведев попросил болельщиков решить, сбривать ли ему бороду

13-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев, уступивший в матче третьего круга Уимблдона бельгийцу Давиду Гоффену (21) со счётом 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7, задумался над сменой имиджа.



Теннисист опубликовал пост в своём «инстаграме», спросив у болельщиков, что они об этом думают. «Бриться или нет?» — написал Медведев. Поклонники россиянина идею не оценили: подавляющее большинство болельщиков выступило против инициативы Медведева.

В комментариях высказался и известный молдавский теннисист Раду Албот, занимающий 40-ю строчку рейтинга ATP. Он предложил неожиданный вариант: «Побрей голову, оставь бороду». Россиянин не прислушался к совету, ответив, что ему тяжело представить подобное.



В обновлённом рейтинге ATP, который вступит в силу в понедельник, 15 июля, Медведев может впервые в своей карьере войти в топ-10. Для этого ему необходимо, чтобы испанец Роберто Баутиста-Агут проиграл Новаку Джоковичу в полуфинальном матче Уимблдона.