Серена Уильямс: медицина — единственная причина, позволяющая мне соревноваться

Экс первая ракетка мира американка Серена Уильямс, одержавшая победу над чешкой Барборой Стрыцовой со счётом 6:1, 6:2 в полуфинале Уимблдона, поделилась мыслями о причинах своего спортивного долголетия.
«Думаю, медицинские технологии сильно изменились. Это единственная причина, по которой я до сих пор могу соревноваться. Чувствую, если бы у нас были эти технологии 20 лет назад, Майкл Джордан, возможно, до сих пор бы играл в баскетбол. Сейчас мы знаем намного больше о собственном теле.
В настоящее время я делаю совершенно другие вещи в сравнении со моим стартом в туре. Это удлиняет мою спортивную карьеру. То же самое можно сказать и о Роджере Федерере. Сейчас так много спортсменов, которые даже в 30 лет остаются лучшими в мире. Вспоминается также Тайгер Вудс. Такие спортсмены невероятно вдохновляют и заставляют меня двигаться вперёд», — передаёт слова 37-летней американки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
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