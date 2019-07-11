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Свитолина — о фото с бокалом вина на частном самолёте: успех не купишь за деньги

Свитолина — о фото с бокалом вина на частном самолёте: успех не купишь за деньги
Теннис / Уимблдон 2019 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на Уимблдоне под восьмым номером, проиграла в полуфинальном поединке травяного турнира «Большого шлема» экс первой ракетке мира, румынке Симоне Халеп (7), со счётом 1:6, 3:6 и покинула британскую столицу на частном самолёте.

Улетая, спортсменка выложила пост в своём «инстаграме», в котором рассказала о своих эмоциях после поражения.

«Успех или счастье не купишь за деньги… Но тем приятнее плакать на борту частного самолёта. Уимблдон-2019 был незабываемым! Можно выпить вина, позволив себе маленькое удовольствие. Перезаряжаюсь, а затем продолжу играть во второй половине сезона», — написала Свитолина.

В финальном матче Уимблдона Симона Халеп сыграет с 11-й сеяной соревнований — Сереной Уильямс из США. Решающая встреча состоится 13 июля. Начало матча — в 16:00.

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