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Уверенные победы Халеп и Серены Уильямс – в видеообзоре 1/2 финала Уимблдона

Уверенные победы Халеп и Серены Уильямс – в видеообзоре 1/2 финала Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на Уимблдоне под седьмым номером, вышла в финал, обыграв украинку Элину Свитолину (8) со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

В финале соперницей теннисистки из Румынии станет титулованная американка Серена Уильямс. 37-летняя теннисистка из США, посеянная на турнире под 11-м номером, отдала представительнице Чехии Барборе Стрыцовой всего три гейма. Уильямс за 1 час 1 минуту выиграла со счётом 6:1, 6:2.

Видеообзор полуфинальных матчей Уимблдона можно посмотреть на «Чемпионате».

Решающая встреча Уимблдона в женском одиночном разряде состоится 13 июля. Начало матча – в 16:00.

В прошлогоднем розыгрыше травяного турнира «Большого шлема» Серена Уильямс также дошла до финала. В нём она уступила немке Анжелике Кербер — 6:3, 6:3.

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