Полуфиналисту Уимблдона разбили голову в кровь

Южноафриканский теннисист Рэйвен Клаасен получил повреждение в ходе полуфинального матча Уимблдона в парном разряде. Соперниками Клаасена и новозеландца Майкла Винуса были колумбийцы Роберт Фара и Хуан-Себастьян Кабаль. После удара Кабаля мяч попал Рэйвену в голову. Рана сразу же начала кровоточить.

Видео доступно в «твиттере» 7Sport.

После медицинского перерыва Клаасен сумел вернуться в игру.

В итоге Рэйвен и Майкл потерпели поражение со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 4:6. В финале соперниками колумбийцев будут французы Николя Маю и Эдуард Роже-Васслен.

В 2018 году победителями Уимблдона в мужском парном разряде стали американцы Майк Брайан и Джек Сок. В финале они одолели Клаасена и Винуса со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:3, 5:7, 7:5.