Тарпищев рассказал, за счёт чего Халеп может победить Уильямс в финале Уимблдона

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что румынке Симоне Халеп для победы над американкой Сереной Уильямс в финале Уимблдона нужно стараться затягивать розыгрыши.
Матч состоится завтра, 13 июля.
«На этот раз, считаю, дело даже не в психологии, а в исполнении. Если говорить о предстоящей игре, то нужно отметить, что Уильямс сейчас играет за счёт подачи, которая по-прежнему остаётся её козырем, и за счёт отличного приёма. На приёме, не стесняясь, она засаживает мяч сразу, зная, что много бегать не может. Если будут затяжные розыгрыши, это пойдёт ей в минус. Задача Халеп сводится к тому, чтобы сделать розыгрыши в финале как можно более затяжными. Для этого нужно мощную подачу как-то принимать, делать это в длину, под заднюю линию», — цитирует Тарпищева «Р-Спорт».
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