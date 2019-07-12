Халеп — о матче со Свитолиной: в третьем гейме я уже не могла играть

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась впечатлениями от первого в карьере выхода в финал Уимблдона. В полуфинале она обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 6:1, 6:3.

«Расслаблена ли я? Я объясняла несколько дней назад. Расслаблена — не значит, что я не работаю усердно и не сосредоточена на том, что нужно делать. Это значит, что как человек я хочу расслабиться. Мы видим, что на корте я выгляжу лучше.

После первого гейма я немного устала. Затем то же самое было во втором. В третьем гейме я уже не могла играть, поэтому так быстро проиграла его. Но Элина была очень сильна. Она так просто не отдавала ни одного очка. Розыгрыши были долгими и мощными. Было нелегко оставаться в игре. Но я готовилась к тому, что в матче с ней надо бороться за каждый мяч. Я много раз встречалась с ней и знала, что найти ритм будет непросто. Мне следовало быть сильной. Думаю, я провела один из лучших матчей на траве.

Я немного изменила свою игру на траве. Я стала использовать укороченные удары, чаще применяю резаные удары. Подача помогает мне. Как я сказала несколько дней назад, когда мяч прилетает ко мне, я знаю, что с ним делать. Может, я стала ощущать больше уверенности. Я уже не боюсь отскока мяча на траве. Я стала лучше чувствовать игру здесь. Работа ног стала стабильнее, что очень важно на этом покрытии. Всё возможно. Я поверила, что даже на траве у меня есть шансы на победу", — передаёт слова Халеп корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Симона также ответила на вопрос, кто из теннисисток её вдохновляет.

«Серена вдохновляет меня. Потому что когда есть человек, который выиграл так много титулов на „Шлемах“, в том числе на траве, это очень много значит для всех. Также меня вдохновила Жюстин Энен», — сказала Халеп.

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