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Текстовая онлайн-трансляция игры Джокович — Баутиста-Агут в полуфинале Уимблдона

Текстовая онлайн-трансляция игры Джокович — Баутиста-Агут в полуфинале Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Сегодня, 12 июля, состоится полуфинальный матч Уимблдона, в котором сыграют серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, и представитель Испании Роберто Баутиста-Агут (23). Начало поединка запланировано на 15:00 мск.

По личным встречам впереди первая ракетка мира — 7-3, однако в двух их последних матчах сильнее оказался Баутиста-Агут.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Баутиста-Агут на Уимблдоне.

Победитель этого матча в финале сыграет либо со швейцарцем Роджером Федерером (2), либо с испанцем Рафаэлем Надалем (3).

Джокович является действующим чемпионом Уимблдона. В прошлогоднем финале он обыграл южноафриканца Кевина Андерсона со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).

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