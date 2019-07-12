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Текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Надаль в полуфинале Уимблдона

Текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Надаль в полуфинале Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Сегодня, 12 июля, состоится полуфинальный матч Уимблдона, в котором сыграют швейцарец Роджер Федерер, посеянный под вторым номером, и представитель Испании Рафаэль Надаль (3). Начало поединка запланировано на 17:00 мск.

По личным встречам впереди Рафаэль — 24-15. В последний раз на траве они противостояли друг другу в финале Уимблдона 2008 года. Победу в том матче одержал испанец со счётом 6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (8:10), 9:7.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Надаль на Уимблдоне.

Победитель этого матча в финале сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем (1), либо с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (23).

Джокович является действующим чемпионом Уимблдона. В прошлогоднем финале он обыграл южноафриканца Кевина Андерсона со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).

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40-й матч между Федерером и Надалем одновременно станет их первой встречей на траве после эпического финала Уимблдона в 2008 году.
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