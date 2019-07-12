С. Уильямс — о финале Уимблдона: теперь мне есть что терять

Американка Серена Уильямс призналась, что не думает о повторении рекорда Маргарет Корт по количеству титулов на соревнованиях «Большого шлема», а также оценила свою нынешнюю форму. Корт выиграла 24 мэйджора, Серена — 23.

В полуфинале Уимблдона-2019 Уильямс победила чешку Барбору Стрыцову, а в решающем матче завтра, 13 июля, она сыграет с румынкой Симоной Халеп.

«Для меня дело не в количестве титулов — 23, 24 или 25. Главное — выходить и в любой ситуации выкладываться по полной. В любом случае у меня была великолепная карьера. Я спокойна.

Удары с лёта? Когда я выполняла их в игре с Барборой, то думала: «Смогла бы я сделать так, если бы не играла в паре? Не думаю». Я продолжаю говорить вам, ребята, что выступление в парном разряде мне помогает. Я действительно так думаю.



Не знаю, выполняла ли я свои лучшие подачи на этом турнире. Было несколько очень мощных. Я начинаю вновь использовать ноги. Подача также вернулась, и это приятно. Я заново открываю технику подачи, то, как надо использовать своё тело, каждую его часть. Я ещё могу прибавить.



По сравнению с двумя предыдущими финалами турниров «Большого шлема» я стала спокойнее. Вместо того чтобы считать, что мне нечего терять, я думаю, что терять есть что. Я словно посередине. Я очень хочу победить. Я в другом положении сейчас, потому что ещё месяц назад я вообще не играла. Теперь всё складывается воедино", — передаёт слова Уильямс корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Серена Уильямс стала самой возрастной финалисткой ТБШ в Открытой эре