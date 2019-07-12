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Халеп: я больше хочу выиграть Уимблдон, чем остановить Серену

Халеп: я больше хочу выиграть Уимблдон, чем остановить Серену
Теннис / Уимблдон 2019 0

Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала о настрое на финал Уимблдона, который состоится завтра, 13 июля. Соперницей уроженки Констанцы будет 23-кратная победительница турнира «Большого шлема» американка Серена Уильямс. В случае победы в финале Уильямс повторит рекорд Маргарет Корт по количеству титулов на мэйджорах.

«Я больше хочу выиграть Уимблдон, чем остановить Серену. Я буду сосредоточена на себе. Я не думаю о её рекорде. Конечно, это потрясающее достижение, но её рекорды и так уже впечатлят. Это просто теннисный матч, большой вызов. Я постараюсь сыграть как можно лучше.

Приятно сыграть с Сереной в финале турнира «Большого шлема». Если ты выигрываешь, то победа кажется слаще. Если проигрываешь, то просто с нетерпением ждёшь следующий турнир", — передаёт слова Халеп корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

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Если Серена Уильямс установит рекорд, то можно будет перестать говорить об этом перед каждым турниром «Большого шлема».
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