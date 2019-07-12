Джокович одолел Баутисту-Агута и будет защищать титул в финале Уимблдона

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович будет защищать титул в финале Уимблдонского турнира. В полуфинальном матче Джокович нанёс поражение 23-му сеяному испанцу Роберто Баутисте-Агуту со счётом 6:2, 4:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. Джокович 9 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. Баутиста-Агут подал 5 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Уимблдона Новак Джокович – Роберто Баутиста-Агут.

В финале Джокович сыграет с победителем встречи между швейцарцем Роджером Федерером (2) и испанцем Рафаэлем Надалем (3).

Джокович ранее четыре раза выигрывал Уимблдон — в 2011, 2014, 2015 и 2018 годах.