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Джокович одолел Баутисту-Агута и будет защищать титул в финале Уимблдона

Джокович одолел Баутисту-Агута и будет защищать титул в финале Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович будет защищать титул в финале Уимблдонского турнира. В полуфинальном матче Джокович нанёс поражение 23-му сеяному испанцу Роберто Баутисте-Агуту со счётом 6:2, 4:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. Джокович 9 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. Баутиста-Агут подал 5 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Уимблдона Новак Джокович – Роберто Баутиста-Агут.

В финале Джокович сыграет с победителем встречи между швейцарцем Роджером Федерером (2) и испанцем Рафаэлем Надалем (3).

Джокович ранее четыре раза выигрывал Уимблдон — в 2011, 2014, 2015 и 2018 годах.

12 июля 2019 года, пятница. 15:10 МСК
Уимблдон (м). 1/2 финала
Матч окончен
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
3 : 1
Роберто Баутиста-Агут
22
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
1 2 3 4 5
               
6 4 6 6  
2 6 3 2  
               
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