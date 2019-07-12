15 июля Медведев дебютирует в топ-10, Хачанов станет восьмой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев впервые займёт десятое место в обновлённом рейтинге ATP. Это стало известно после выхода в финал Уимблдонского турнира первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича. В финале Джокович сыграет с победителем встречи между швейцарцем Роджером Федерером (2) и испанцем Рафаэлем Надалем (3). Соответственно, титул травяного турнира «Большого шлема» завоюет один из теннисистов «большой тройки» и никто из игроков, стоящих ниже Медведева в рейтинге, уже не сможет его обойти.
Медведев на Уимблдоне-2019 показал аналогичный прошлогоднему результат, следовательно, защитил все свои рейтинговые очки. Полуфиналист турнира-2018 Кевин Андерсон из ЮАР выбыл уже в 1/16 финала и покинул топ-10, уступив место россиянину. Благодаря неудаче Андерсона наивысшую позицию в карьере займёт 15 июля и другой россиянин – Карен Хачанов. Он станет восьмой ракеткой мира.
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