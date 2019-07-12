Надаль поздравил Федерера с заслуженной победой в полуфинале Уимблдона
Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от швейцарца Роджера Федерера в полуфинале Уимблдонского турнира со счётом 6:7 (3:7), 6:1, 3:6, 4:6.
«Потрясающий матч, который заслуженно выиграл Роджер Федерер. У меня были шансы, но… Роджер играл лучше. Удачи в финале Уимблдона-2019!
Спасибо всем за поддержку. Всегда здорово быть здесь. Увидимся в следующем году!» — написал Надаль на своей странице в «Твиттере».
Надаль дважды выигрывал Уимблдон — в 2008 и 2010 годах. 11 лет назад в финале он нанёс поражение Федереру, после чего на травяном турнире «Большого шлема» они не встречались. Ещё трижды Надаль проигрывал в финале Уимблдона: в 2006 и 2007 годах — Федереру, в 2011-м — сербу Новаку Джоковичу.
- 12 июля 2019
-
23:12
-
22:54
-
22:31
-
22:16
-
21:45
-
21:38
-
19:43
-
19:24
-
18:48
-
18:28
-
18:05
-
16:47
-
16:10
-
15:29
-
14:05
-
13:00
-
12:42
-
12:23
-
12:04
-
11:30
-
10:55
-
10:31
-
10:26
-
09:46
-
09:25
-
09:00
-
00:16
- 11 июля 2019
-
23:42
-
22:46
-
21:28
-
20:50
-
20:28
-
20:01
-
19:25
-
18:42
Партнерский контент