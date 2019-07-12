Надаль поздравил Федерера с заслуженной победой в полуфинале Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от швейцарца Роджера Федерера в полуфинале Уимблдонского турнира со счётом 6:7 (3:7), 6:1, 3:6, 4:6.

«Потрясающий матч, который заслуженно выиграл Роджер Федерер. У меня были шансы, но… Роджер играл лучше. Удачи в финале Уимблдона-2019!

Спасибо всем за поддержку. Всегда здорово быть здесь. Увидимся в следующем году!» — написал Надаль на своей странице в «Твиттере».

Надаль дважды выигрывал Уимблдон — в 2008 и 2010 годах. 11 лет назад в финале он нанёс поражение Федереру, после чего на травяном турнире «Большого шлема» они не встречались. Ещё трижды Надаль проигрывал в финале Уимблдона: в 2006 и 2007 годах — Федереру, в 2011-м — сербу Новаку Джоковичу.