Превосходство Федерера и аншлаг на Умблдоне. Яркие фото победы над Надалем

12 июля в Лондоне на травяных кортах всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета состоялся полуфинальный матч Уимблдонского турнира между Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем. Швейцарец в четырёх сетах обыграл третью ракетку турнира испанца Рафаэля Надаля со счётом 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты.

Федерер 14 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. Надаль 10 раз подал навылет, 4 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

Счёт в личном противостоянии Федерера и Надаля в официальных матчах стал 24-16 в пользу испанца. На Уимблдоне Федерер и Надаль встречались впервые с 2008 года, когда победу в финале одержал испанец.

За титул Федерер сыграет с первой ракеткой мира – сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

Федерер выигрывал Уимблдон восемь раз (2003—2007, 2009, 2012, 2017). В финал швейцарец вышел в 12-й раз.

Лучшие кадры с матча Надаль — Федерер— в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Лондоне.