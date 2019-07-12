Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Линдстедт и Остапенко вышли в финал Уимблдона в миксте

Линдстедт и Остапенко вышли в финал Уимблдона в миксте
Теннис / Уимблдон 2019 0

Шведский теннисист Роберт Линдстедт и Елена Остапенко из Латвии вышли в финал Уимблдона в соревнованиях смешанных пар. В полуфинале Линдстедт и Остапенко нанесли поражение голландцу Матве Мидделкопу и китаянке Ян Чжаосюань со счётом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Линдстедт и Остапенко8 раз на двоих подали навылет, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта из 7. Мидделкоп и Ян Чжаосюань подали 2 эйса, дважды ошиблись на подаче и реализовали 1 брейк.

За титул Уимблдона в миксте Линдстедт и Остапенко сыграют с хорватом Иваном Додигом и Чань Латишей из Китайского Тайбэя, которые в полуфинале нанесли поражение голландцу Весли Колхофу и чешке Квете Пешке со счётом 7:5, 6:4.

12 июля 2019 года, пятница. 18:45 МСК
Уимблдон — микст. 1/2 финала
Матч окончен
Матве Мидделкоп
Нидерланды
Матве Мидделкоп
Ян Чжаосюань
Китай
Ян Чжаосюань
М. Мидделкоп Я. Чжаосюань
0 : 2
Роберт Линдстедт
Швеция
Роберт Линдстедт
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Р. Линдстедт Е. Остапенко
1 2 3
           
5 2  
7 6  
           
12 июля 2019 года, пятница. 19:10 МСК
Уимблдон — микст. 1/2 финала
Матч окончен
Квета Пешке
Чехия
Квета Пешке
Весли Колхоф
Нидерланды
Весли Колхоф
К. Пешке В. Колхоф
0 : 2
Чань Латиша
Китайский Тайбэй
Чань Латиша
Иван Додиг
Хорватия
Иван Додиг
Ч. Латиша И. Додиг
1 2 3
           
5 4  
7 6  
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент