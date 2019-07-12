Линдстедт и Остапенко вышли в финал Уимблдона в миксте
Шведский теннисист Роберт Линдстедт и Елена Остапенко из Латвии вышли в финал Уимблдона в соревнованиях смешанных пар. В полуфинале Линдстедт и Остапенко нанесли поражение голландцу Матве Мидделкопу и китаянке Ян Чжаосюань со счётом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Линдстедт и Остапенко8 раз на двоих подали навылет, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта из 7. Мидделкоп и Ян Чжаосюань подали 2 эйса, дважды ошиблись на подаче и реализовали 1 брейк.
За титул Уимблдона в миксте Линдстедт и Остапенко сыграют с хорватом Иваном Додигом и Чань Латишей из Китайского Тайбэя, которые в полуфинале нанесли поражение голландцу Весли Колхофу и чешке Квете Пешке со счётом 7:5, 6:4.
12 июля 2019 года, пятница. 18:45 МСК
Уимблдон — микст. 1/2 финала
Матч окончен
Матве Мидделкоп
Ян Чжаосюань
М. Мидделкоп Я. Чжаосюань
0 : 2
Роберт Линдстедт
Елена Остапенко
Р. Линдстедт Е. Остапенко
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