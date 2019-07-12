Убедительные победы Джоковича и Федерера на пути к финалу Уимблдона. Видеообзор

Представляем видеообзор полуфинальных матчей Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде.

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович за 2 часа 48 минут нанёс поражение 23-му сеяному, испанцу Роберто Баутисте-Агуту, со счётом 6:2, 4:6, 6:3, 6:2. Джокович 9 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. Баутиста-Агут подал 5 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер (2) вышел в финал, в четырёх сетах обыграв третью ракетку турнира, испанца Рафаэля Надаля, со счётом 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты. Федерер 14 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. Надаль 10 раз подал навылет, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 2 брейка. На Уимблдоне Федерер и Надаль встречались впервые с 2008 года, когда победу в финале одержал испанец.

Джокович, который ранее четыре раза выигрывал Уимблдон — в 2011, 2014, 2015 и 2018 годах, — будет защищать титул в матче с восьмикратным победителем турнира Федерером. Отметим, что Джокович выиграл у Федерера в финальных матчах травяного турнира «Большого шлема» в 2014 и 2015 годах.