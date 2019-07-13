Сегодня, 13 июля, пройдёт финал Уимблдона, в котором сыграют американка Серена Уильямс, посеянная под 11-м номером, и представительница Румынии Симона Халеп (7). Начало матча запланировано на 16:00 мск.

Из десяти последних встреч восемь выиграла 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», Халеп праздновала успех дважды.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция финала Уимблдона С. Уильямс — Халеп.

В полуфиналах С. Уильямс нанесла поражение чешке Барборе Стрыцовой, а Халеп взяла верх над представительницей Украины Элиной Свитолиной (8).



В 2018 году чемпионкой травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла С. Уильямс со счётом 6:3, 6:3.