Федерер после победы над Надалем установил рекорд Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал рекордсменом Уимблдона. Ранее 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» в четырёх сетах обыграл испанца Рафаэля Надаля — 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4.

В матче со второй ракеткой мира 37-летний спортсмен 14 раз подал навылет. Теперь общее количество эйсов, которые Федерер сделал на Уимблдоне, дошло до 1405. Таким образом, Роджер установил новый рекорд травяного турнира «Большого шлема». Ранее первое место по этому показателю занимал хорват Горан Иванишевич — 1397 эйсов. Третьим идёт американец Пит Сампрас (1095).

В финале Федерер сыграет с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем. Уроженец Белграда выиграл травяной мэйджор в 2018 году. Счёт в личном противостоянии теннисистов — 25-22 в пользу Джоковича.