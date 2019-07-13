Джокович: знаю, чего ждать от финального матча с Федерером на Уимблдоне

Первая ракетка мира серб Новак Джокович накануне финала Уимблдона, где ему предстоит встретиться со швейцарцем Роджером Федерером, отметил, что травяное покрытие отлично дополняет игру 37-летнего спортсмена.

«Все мы знаем, что Федерер хорош везде, особенно на траве. Это покрытие здорово дополняет его игру. Он любит действовать быстро, лишать соперников времени подумать, заставлять оппонентов постоянно спешить. Для таких игроков, как Надаль, которым нужно побольше времени, это создаёт трудности.

Два года подряд я играл с Роджером эпические финалы на Уимблдоне. Поэтому знаю, чего ожидать. Собираюсь бороться и сделать всё ради титула. Это ведь финал Уимблдона. О таких матчах я мечтал с детства", — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Финальный матч между Джоковичем и Федерером пройдёт 14 июля. Уроженец Белграда выиграл травяной мэйджор в 2018 году. Счёт в личном противостоянии теннисистов — 25-22 в пользу серба.