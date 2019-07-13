Чакветадзе: единственное, что может спасти Халеп, — это «медленная» трава

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе рассказала, кого считает фаворитом в финальном матче Уимблдона в женском одиночном разряде. За титул поборются американка Серена Уильямс и представительница Румынии Симона Халеп. Встреча начнётся сегодня, 13 июля, в 16:00 мск.

«Матч может получиться историческим, потому что Серена Уильямс вновь близка к завоеванию 24‑го титула на турнирах «Большого шлема» в карьере. Может стать самой титулованной. У неё очень хорошие шансы. В прошлом сезоне было видно, что она не в самой лучшей форме. Сейчас она выглядит лучше и в личных встречах с Халеп ведёт с серьёзным отрывом. Единственное, что может спасти Халеп, — это «медленная» трава. В этом году теннисисты жалуются, что отскок не такой быстрый. В общем, будет интересно.

Естественно, фаворит — Серена Уильямс. Халеп неожиданно призналась, что тоже любит травяные корты, хотя, по логике, это покрытие ей подходить не должно. Тем не менее терять Симоне абсолютно нечего. Конечно, Серена сделает всё что только можно. Она уже несколько раз была в такой ситуации. Может быть, она справится с давлением, потому что в прошлом году уступила в финале Уимблдона, было поражение и от Наоми Осаки на US Open. Неужели Серена ещё раз наступит на те же грабли? Но и Халеп смотрится на этом Уимблдоне хорошо как никогда на траве. Для Халеп это большой шаг вперёд, но ставки очень высоки. Девушки будут биться за победу. Возможно, Симона в душе уже могла смириться, что она в финале Уимблдона, и этого достаточно. Но если она будет верить в победу, сможет навязать борьбу. Я всё-таки склоняюсь к тому, что выиграет Серена», — цитирует Чакветадзе «Московский комсомолец».